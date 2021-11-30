Благоустроенный район появится на месте промзоны в Калининском районе Петербурга

На севере Петербурга создадут новые мощности автокластера и жилой квартал Фото: Олег ЗОЛОТО

в Санкт-Петербурге появится новый благоустроенный район. Он разместиться в Калининском районе на месте бывшей промзоны. Об этом 30 ноября 2021 года сообщили в комитете по градостроительству и архитектуры.

- На территории бывшей промзоны на улице Академика Константинова планируют создать жилой квартал. Там будет построен многоквартирный дом, а также детский сад, школа и кабинет врача общей практики, - рассказали в комитете.

Также в районе собираются реконструировать Роддом №17 под перинатальный центр.

Кроме того, в Выборгском районе в промзоне "Каменка" будет развиваться автомобильный кластер. Планируется построить там пять новых объектов автомобильной промышленности и инженерной инфраструктуры, а также трех дорожных проездов.