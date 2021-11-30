Родительские проверки школьных столовых возобновились в Ленобласти

В Ленинградской области стартовал новый сезон акции родительских проверок школьных столовых Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области начался второй сезон акции родительских проверок школьных столовых "Ленинградский Ревизорро". Жители региона смогут посетить учебные заведения и увидеть, чем питаются их дети. Во вторник, 30 ноября 2021 года, родители посетили столовую школы №3 в Мурино. Инспекторы обратили внимание, что все сотрудники столовой были одеты в чистые форму, головные уборы, маски и перчатки.

- Суп не обжигающе горячий, но теплый, наваристый, вкусный, отметила одна из мам Анна Савина. Куриная котлетка хорошо прожарена, перловка очень вкусная приготовлена с морковью и луком.

Также родители предложили сократить завтрак, но добавить блюда в обед - например полюбившиеся им пирожки. Дело в том, что большинство учеников живут рядом и успевают позавтракать дома.

Итогом проверки стали заполненные родителями чек-листы, в которых они дали оценку внешним и вкусовым свойствам блюд, питьевому режиму, чистоте сотрудников и столовой. После завершения акции данные будут проанализированы и вынесены соответствующие решения.