Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 14:11

Родительские проверки школьных столовых возобновились в Ленобласти

Второй сезон акции "Ленинградский Ревизорро" стартовал в регионе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ленинградской области стартовал новый сезон акции родительских проверок школьных столовых

В Ленинградской области стартовал новый сезон акции родительских проверок школьных столовых

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области начался второй сезон акции родительских проверок школьных столовых "Ленинградский Ревизорро". Жители региона смогут посетить учебные заведения и увидеть, чем питаются их дети. Во вторник, 30 ноября 2021 года, родители посетили столовую школы №3 в Мурино. Инспекторы обратили внимание, что все сотрудники столовой были одеты в чистые форму, головные уборы, маски и перчатки.

- Суп не обжигающе горячий, но теплый, наваристый, вкусный, отметила одна из мам Анна Савина. Куриная котлетка хорошо прожарена, перловка очень вкусная приготовлена с морковью и луком.

Также родители предложили сократить завтрак, но добавить блюда в обед - например полюбившиеся им пирожки. Дело в том, что большинство учеников живут рядом и успевают позавтракать дома.

Итогом проверки стали заполненные родителями чек-листы, в которых они дали оценку внешним и вкусовым свойствам блюд, питьевому режиму, чистоте сотрудников и столовой. После завершения акции данные будут проанализированы и вынесены соответствующие решения.