10-балльные пробки вернулись в Петербург вечером 30 ноября

Петербург снова сковали пробки в 10 баллов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снегопад для Санкт-Петербурга стал настоящим апокалипсисом. Вечером 30 ноября 2021 года город снова, как и утром, сковали 10-балльные пробки. Такого в Северной столице не было очень давно.

- В Санкт-Петербурге 10 баллов, это на 4 балла больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщил сервис "Яндекс".

Необычно длинная и плотная пробка появилась на Софийской улице от улицы Труда до Колпинского шоссе. Затор растянулся на 5,7 километров. Здесь можно потерять 2 часа 42 минуты, хотя обычно этот участок проезжают за 12 минут.

Также очень плотное движение на проспекте Славы и Народной улице. Загруженность дороги к КАД - 10 баллов.

На улице Типанова, проспекте Славы, Невском путепроводе от проспекта Юрия Гагарина до улицы Седова растянулась пробка на 6,2 километров. Тут можно простоять более часа.