Всего 32 пасмурных дня было осенью 2021 года в Петербурге

Чуть более 30 пасмурных дней было осенью 2021 года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящая осень 2021 года в Санкт-Петербурге выдалась теплой и солнечной. Об этом "КП-Петербург" 30 ноября 2021 года рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды городского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- За сезон было всего 44 дождливых дня, при норме 52 дня. Сезонная сумма осадков составила около 106 процентов от климатической нормы, - пояснила синоптик.

При этом, пасмурных дней в Петербурге за осень было лишь 32, при норме в 37 дней. А вот солнце светило в общей сложности 217 часов. Однако норма чуть больше - 230 часов.

В целом осень в Петербурге выдалась теплой. Но температурных рекордов не установила.

Впереди декабрь. Первый зимний месяц принесет Петербургу много снега. В начале декабря будет холодно, а вторая и третья декады месяца будут наоборот теплыми.