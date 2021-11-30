Осень 2021 года в Петербурге вошла в топ-15 самых теплых Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая осень в Санкт-Петербурге выдалась очень теплой, несмотря на резкие похолодания в октябре. Тем не менее, сезон вошел в топ-15 самых теплых за всю историю в городе. Об этом "КП-Петербург" 30 ноября 2021 года рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды городского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- Нынешняя осень в целом была умеренно теплой, но, так же, как и ноябрь, от рекордов далекой. Средняя за сезон температура на 1,2 градуса превысила климатическую норму и это одиннадцатый результат за последнее двадцатилетие, - рассказала синоптик.

А вот рекорд держится за осенью, которая была в прошлом 2020 году. Она стала самой теплой за весь период регулярных наблюдений за погодой, то есть с 1881 года.