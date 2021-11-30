Власти Петербурга объяснили укладку асфальта на Ленинском проспекте во время снегопада

На заснеженном Ленинском проспекте Петербурга за укладку асфальта приняли аварийные работы. Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал «Комсомолке» о причинах укладки асфальта на Ленинском проспекте во время снегопада. Напомним, во вторник, 30 ноября, в городе выпало около 20 сантиметров осадков. Один из жителей заснеженного Кировского района опубликовал в соцсетях фотографию того, как дорожники укладывают асфальт на Ленинском проспекте. Общественность возмутилась, мол, такой полотно пролежит от силы неделю.

Оказалось, что работы ведутся вынужденно – из-за аварии.

Итог аварийных работ на месте обвалившегося колодца "Водоканала". Фото: предоставлено "КП-Петербург"

- Была заявка «Водоканала». Аварийная ситуация. Обвалился колодец инженерных сетей предприятия. Рабочие устранили опасную просадку дорожного покрытия по технологии, предусмотренной для данных климатических условий, - отметили «КП-Петербург» в комитете по благоустройству города.