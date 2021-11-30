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Происшествия30 ноября 2021 15:58

Поезд протаранил автобус в Петербурге

Железнодорожный переезд в районе Волхонки перекрыт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге поезд протаранил автобус

В Петербурге поезд протаранил автобус

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В районе Волхонки, недалеко от Таллинского шоссе, вечером во вторник, 30 ноября 2021 года, поезд протаранил автобус. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Поезд протаранил автобус. Железнодорожный переезд перекрыт, - рассказали свидетели.

От удара автобус развернуло и выкинуло с путей. В салоне в момент аварии пассажиров не было. Серьезно пострадал водитель. Его достали из кабины с многочисленными травмами и без сознания.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. По по предварительным данным, это случилось из-за того, что автобус застрял на железнодорожном переезде из-за больших сугробов, и не успел уехать до прибытия поезда.

Сейчас на месте работают экстренные службы. "Комсомолка" следит за развитием событий.