Снежные завалы во дворах Петербурге разгребут к концу 30 ноября

Петербург оказался во власти супер-снегопада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первичную уборку снежных завалов на внутриквартальных территориях Петербурга планируют закончить уже к вечеру 30 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

- На данный момент (ответ на запрос «КП» поступил в 16:40, - прим.ред.) первичная уборка территории – то есть, расчистка проходов к парадным и контейнерным площадкам – обеспечена на 60 %, - уточнили в пресс-службе. – На внутриквартальных территориях сейчас работают 7 915 дворников 569 единиц уборочной техники и 269 средств малой механизации.

Напомним: супер-снегопад в Петербург принес циклон «Бенедикт», в северной части которого город оказался вечером в понедельник, 29 ноября. За одну только ночь в Северной столице выпало 16 сантиметров осадков – а к утру 1 декабря их количество может перевались за 20 сантиметров.