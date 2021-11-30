Прокуратура проверит 20-часовую задержку самолета из Петербурга в Доминикану

Транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства 20-часовой задержки самолета из Петербурга в Доминикану. Фото: СОЦСЕТИ

Транспортная прокуратура организовала проверку длительной задержки самолета, который должен вылететь из Петербурга в Доминикану. Пассажиры рейса должны были вылететь отдыхать на курорт еще в час ночи 30 ноября, однако вылет неоднократно переносился. В компании Azur Air и Пулково рассказывают, что причина неудобств очевидна – плохая погода. Напомним, во вторник, 30 ноября, Петербурга заваливает снегом, выпало около 15 сантиметров осадков, и это только начало.

- Из-за метеоусловий рейс задержали и перенесли на 21:00. 521 пассажир получил горячее питание и напитки, некоторых людей расселили в гостиницу, часть уехали домой, - рассказывают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве обещают принять меры реагирования, если выявят нарушения прав пассажиров.