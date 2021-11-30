В Петербурге ветеринары спасли истощенного малыша галаго

У малыша пропал аппетит. Фото: vk.com/oncovet

Ветеринары Санкт-Петербурга спасли малыша галаго. Экзотический зверек попал на прием к врачам в истощенном состоянии. Хозяин примата пожаловался на отсутствие аппетита у малыша, также питомец начал лысеть в области шеи. Оказалось, что причиной недуга стали проблемы с зубами.

- Специалисты провели чистку зубов с помощью ультразвукового скалера, а также удалили некоторые поврежденные зубы. Под общей анестезией было проведено полное исследования животного: УЗИ, анализы крови - других патологии обнаружено не было, - рассказали врачи ветеринарного центра «Прайд».

После процедуры аппетит у галаго появился, а через несколько дней на шее начала расти шерсть. Хозяевам зверька дали рекомендации по питанию, чтобы примат поскорее поправился и набрал нужный вес.