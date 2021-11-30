Водитель автобуса получил тяжелые травмы при столкновении с поездом в Ленобласти

В Ленобласти поезд столкнулся с автобусов на ж/д переезде, но обошлось без погибших. Фото: vk.com/spb_today

Стало известно, что мощное ДТП поезда и автобуса на Волхонском шоссе в Ленобласти обошлось без погибших. Напомним, авария произошла во вторник, 30 ноября, около 17:45 на железнодорожном переезде. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. К сожалению, сообщения о многочисленных травмах водителя автобуса, которые публикуются в соцсетях, уже подтвердились. Автобус был без пассажиров.

На место прибыли и сотрудники "скорой". Фото: vk.com/spb_today

- Столкнулись товарный поезд и автобус. Пострадал водитель автобуса. Степень тяжести - средняя-тяжелая, устанавливается, - сообщили «КП-Петербург» в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленобласти.

Тем временем происшествием заинтересовалась транспортная прокуратура, чьи сотрудники проводят проверку соблюдения закона о безопасности эксплуатации ж/д транспорта.