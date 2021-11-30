Для создания военной трехмерной панорамы на «Ленфильме» требуются волонтеры

Масштабная трехмерная панорама на "Ленфильме" создается уже четвертый месяц. Фото: «Невский баталист»

Волонтеры команды «Невский баталист» продолжают четвертый месяц создавать трехмерную панораму на киностудии «Ленфильм». Но рук не хватает. Огромная инсталляция будет отсылать к некоторым эпизодам Великой Отечественной войны, связанным с нелегкой работой фронтовиков-журналистов и кинематографистов. Часть панорамы дополнят элементами из виртуальной реальности.

К созданию проекта активно привлекают новых лиц. Добровольцы могут написать на почту info@batalist.ru с указанием темы «Волонтер».

- Через участие в проекте молодежь становятся ближе к истории, вспоминает о судьбах своих родных, о прошлом страны. Безусловно, творческая работа тоже вдохновляет, здесь мы учимся чему-то новому и благодарны художникам за новые знания. Это интересный опыт, считает педагог-организатор Мария Егоркина, ее слова цитируют в «Петербургском дневнике».

Добавим, что сроки открытия масштабной панорамы пока не называются.