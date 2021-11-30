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Общество30 ноября 2021 17:34

Ради развязки Большого Смоленского моста могут передвинуть дом-памятник

Это позволит сохранить станинное здание, если специалисты не станут вносить изменения в проект
Никита НЕСТЕРОВ
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Большой Смоленский мост должен появиться к 2028 году. Фото: Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга

Большой Смоленский мост должен появиться к 2028 году. Фото: Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга

Ради строительства заезда на Большой Смоленский мост, который раскинется над Невой до 2028 года, могут передвинуть трехэтажный дом-памятник № 68 лит. А на проспекте Обуховской обороны. С таким предложением выступил на заседании градостроительного совета архитектор Никита Явейн.

- Практика перемещения домов была широко распространена еще в 1930-х годах. Особенно популярно это было в Москве, где на главной улице города - Тверской передвинули несколько зданий. Выступая на заседании совета в качестве рецензента, я предложил сдвинуть трехэтажный дом на проспекте Обуховской обороны - единственный, который, объективно говоря, представляет историчную ценность. По моим оценкам, стоимость такого проекта не должна превысить сумму в 100 миллионов рублей, - рассказал «КП» Петербург» архитектор.

Что касается еще семи зданий, то пять из них, отмечает Явейн, точно не представляют никакой исторической значимости и построены в действительности в 30-х-50-х годах прошлого века. Еще одно сгорело, а другое практически полностью утратило свое архитектурное убранство.

Идею передвижения дома поддержал и зампредседателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, историк архитектуры Михаил Мильчик. Однако он отметил, что дом вряд ли останется пригодным для проживания из-за близости нового моста.

Добавим, что окончательное решение по судьбе дома примут позже.