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Происшествия30 ноября 2021 18:11

Прокуратура нашла виновника в столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

По предварительной информации, водитель автобуса нарушил ПДД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура рассказала подробности жесткого ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти. Фото: СЗТП

Прокуратура рассказала подробности жесткого ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти. Фото: СЗТП

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) выяснила предварительную причину ДТП в Ленобласти, где на Волхонском шоссе товарный поезд влетел в автобус. Напомним, авария произошла на ж/д переезде. Водитель автобуса получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. Пассажиров в транспорте не было.

Как узнали в прокуратуре, виновником можно считать именно что водителя автобуса – он нарушил ПДД, выехав на нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед двигающимся тепловозом. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать жесткого столкновения не вышло.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле ведомства, - сообщили в пресс-службе СЗТП.