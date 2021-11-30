Прокуратура нашла виновника в столкновении поезда и автобуса в Ленобласти

Прокуратура рассказала подробности жесткого ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти. Фото: СЗТП

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) выяснила предварительную причину ДТП в Ленобласти, где на Волхонском шоссе товарный поезд влетел в автобус. Напомним, авария произошла на ж/д переезде. Водитель автобуса получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. Пассажиров в транспорте не было.

Как узнали в прокуратуре, виновником можно считать именно что водителя автобуса – он нарушил ПДД, выехав на нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед двигающимся тепловозом. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать жесткого столкновения не вышло.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле ведомства, - сообщили в пресс-службе СЗТП.