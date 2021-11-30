Коммунальщики чистят центр Петербурга от снега по квартальному принципу

В Жилкоме Петербурга рассказали о тактиках по уборке города от снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Жилищном комитете Петербурга рассказали, что Центральный район Северной столицы частично чистят от снега, следуя квартальному принципу. Напомним, за два дня в городе выпало более 16 сантиметров осадков усилиями циклона «Бенедикт». Коммунальщики не справляются с оперативной очисткой дорог. Оказалось, что они применяют разные тактики борьбы с осадками.

Например, в Жилкомсервисе №3 Центрального района убирают снег участками – к новой территории дворники не переходят, пока не зачистят старый «квадрат».

- Во двор дома №3 по Перекупному переулку (в квартале 10 проходных дворов – Прим. Ред.) вывели шесть бригад дворников и погрузчик. В течение 1,5 часов территорию полностью зачистили от снега, кровельщики сбросили снег с потенциально опасных крыш. Затем сотрудники вместе с техникой перешли на следующий участок работ, - рассказали в Жилкоме Петербурга.

Окончания снегопада осталось ждать недолго – до утра среды, 1 декабря.