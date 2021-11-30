Многочасовая пробка возникла на Московское шоссе в Шушарах из-за аварии

Огромные пробки возникли на Московском шоссе в Петербурге из-за ДТП с участием грузовиков. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Московское шоссе в Шушарах на время стало пешеходным вечером 30 ноября. Люди выходят из общественного транспорта, чтобы не стоят в пробках. Все из-за аварий двух фур, которые перегородили проезд в сторону города. И это на фоне непрекращающегося снегопада. Автомобилисты массово жалуются в соцсетях на пробки, кто-то заверяет, что стоит в «ловушке» более шести часов. У некоторых машин кончается бензин, другие мерзнут. В общем, картина апатичная.

Снегопад породил множество аварий в Петербурге вечером 30 ноября. Фото: "Яндекс.Карты"

- Мост в город пустой, фурам не подняться, - пишет один из участников «процесса» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по «Яндекс.Картам», на участке есть еще парочка ДТП, а также дорожные работы. К 22:00 шоссе потихоньку разгружается. По сообщениям очевидцев, грузовики наконец-то сдвинулись с места. К слову, к ночи в городе все еще 7-балльные пробки.