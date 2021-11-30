Снегопад парализовал движение транспорта в Шушарах

Фуры встали намертво в Шушарах, создав огромные пробки. Фото: СОЦСЕТИ

Снегопад и столкнувшиеся фуры парализовали движение транспорта в Шушарах вечером во вторник, 30 ноября. Особенно страдают водители на Московском шоссе, которое стоит намертво даже после 23:00. По сообщениям очевидцев, в этом виноват выпавший снег, с которым не совладали две фуры, столкнувшиеся по направлению в Петербург. Но и в обратную сторону пробки растянулись на километры.

- В 22:00 в городе зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку – на Московском шоссе, от реки Попова Ижорка до КАД. Длина пробки составляет 15,9 км, - рассказывают в сервисе «Яндекс.Пробки».

К слову, к полуночи в Петербурге сохраняются аномальные 5-балльные пробки, что на 4 балла больше, чем в обычный поздний вечер в городе. Более тысячи единиц техники продолжают чистить улицы Северной столицы.