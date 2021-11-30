Жилые дома в центре Петербурга остались без света вечером 30 ноября

В половине жилых домов в центре Петербурга отключилось электричество вечером 30 ноября. Фото: vk.com/spb_today

Жилые дома в Центральном районе Петербурга остались без света поздним вечером вторника, 30 ноября. Хоть и на улицах достаточно светло из-за последствий мощного снегопада, но в зданиях тотальный блэкаут. Горожане пишут в соцсетях, что тьма наступила на Коломенской улице, в Свечном переулке, улице Марата, Лиговском проспекте и других местах.

Улица Марата стоит без света. Но помогают кучи снега - дают освещение. Фото: vk.com/spb_today

- Половина центра отключилась, звонила только что диспетчеру, авария какая-то, - пишет пользователь с именем Моника в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Впрочем, некоторые жители центра Северной столицы пишут, что свет вернулся в дома после 23:30. Это подтвердили «КП-Петербург» и в пресс-службе «Ленэнерго». Как заверили на предприятии, блэкаут наступил только на нескольких улицах, а не во всем районе.

- Произошло технологическое нарушение на оборудовании 6 кВ. На место оперативно прибыла бригада компании. С 23:31 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - уточнили «Комсомолке» в «Ленэнерго».