Власти Петербурга обеспокоены появление нового штамма коронавируса

В Смольном опасаются нового штамма коронавируса "омикрон". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга выразили обеспокоенность появлением нового штамма коронавируса, которого уже выявили в нескольких странах мира. Правда, в России новой формы инфекции под названием «омикрон» еще не фиксировали. О волнении Смольного пишет «Мойка78». Как пишет издание, вице-губернатор Борис Пиотровский подчеркнул, что власти рассматривают несколько вариантов развития эпидситуации. О возможном введении ограничений на Новый год говорить пока рано.

- По словам Пиотровского, в Северной столице ведется большой комплекс мер по усилению антиковидных мер, в том числе в общественном транспорте. Темпы вакцинации внушают руководству города «сдержанный оптимизм», - сообщает издание.

Ранее в Смольном рассказали, что Новый год в Петербурге все-таки пройдет без массовых гуляний на Дворцовой площади. Да и общественный транспорт начнет ходить по обычному графику выходного дня, то есть ночью работать не будет.