В 2021 году в Петербурге открылось больше заведений общепита, чем закрылось

В Петербурге постепенно восстанавливается рынок общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Петербурге открылось гораздо больше заведений общепита, нежели закрылось. Любопытную статистику оборота рассказал Станислав Ступников, глава направления торговой недвижимости в компании «БестЪ. Коммерческая недвижимость». Как заявил эксперт на мероприятии, посвященном итогам 2021 года в ресторанном бизнесе в Петербурге, сейчас на рынок в городе вышли 285 новичков. Закрылись при этом 170 предприятий общепита.

- Около 70% из новых заведений общепита – это кофейни, стритфуд, бары. Они могут работать навынос и на доставку во время пандемии, - отмечает эксперт.

К слову, в 2020 году в Петербурге открылось в три раза меньше заведений, чем открылось. Так что сфера общепита постепенно восстанавливается.