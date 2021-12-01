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Здоровье30 ноября 2021 22:03

Комздрав Петербурга призывает пенсионеров как можно скорее вакцинироваться

Темпы вакцинации при этом остаются высокими
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав Петербурга просит пенсионеров активнее вакцинироваться.

Комздрав Петербурга просит пенсионеров активнее вакцинироваться.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Петербурга призывает пожилых жителей Северной столицы как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, в том числе из-за появления в мире нового штамма инфекции под названием «омикрон». При этом прививочные темпы в городе остаются высокими – в понедельник, 29 ноября, медики сделали 32 741 инъекцию. В Смольном все еще надеются достичь коллективного иммунитета к 15 января.

- Среди привитых за минувшие сутки – 5 181 человек старше 60 лет. Первичный компонент вакцины получили 17 022 горожанина. Призываем пожилых людей не откладывать вакцинацию и защитить себя как можно скорее, - передает пресс-служба комздрава.

Напомним, власти Петербурга придумали для пенсионеров мотивацию к вакцинации – выплату в 2 тысячи рублей.