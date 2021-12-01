Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года: Город утопает в снегу, а синоптики прогнозируют окончание непогоды

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года. В городе за сутки выпало около 20 сантиметров снега. Вместе с осадками пришли и 10-балльные пробки со множеством аварий. Более тысячи единиц техники постоянно чистят улицы Северной столицы от последствий непогоды, но получается, мягко говоря, не очень. «Комсомолка» выяснила, что в городе есть проблема с дворниками, на зарплату в 30 тысяч рублей идти никто не хочет. Тем временем синоптики прогнозируют, что снегопад закончится уже днем в среду, 1 декабря.

Стало известно, что на Дворцовой площади не будет массовых гуляний на Новый год. Причина очевидна – пандемия коронавируса. При этом в Смольном хотят, чтобы люди преимущественно праздновали дома, поэтому ночью общественный транспорт работать не будет.

Кошечка из Эрмитажа перешла на работу в Петропавловскую крепость. Упитанная шестилетняя Серафима уже вступила на новую должность. До этого она жила в подвалах Эрмитажа и ловила мышей. Ветеринар осмотрел кошечку и посоветовал скинуть ей пару килограммов для плодотворной работы в новом месте. Оказалось, Серафима не из пугливых, так что не будет боятся пушечных выстрелов с территории крепости.