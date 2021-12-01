Что произошло в ночь на 1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Даже к 00:00 в городе продолжала оставаться длинная пробка на Московском шоссе, растянувшаяся до Шушар. В пике водители стояли на трассе на протяжении 16 километров, что является рекордом. Вмешался снегопад, из-за которого на шоссе произошли несколько ДТП. Одна из аварий, с участием фур, полностью перекрыло движение транспорта в сторону Петербурга. Пассажиры автобусов выходили на улицу и шли пешком в город.

Но и в самом Петербурге было много ДТП во время снегопада. Например, на Светлановском проспекте молодой человек за рулем каршеринга угодил в сугроб и забор. Юноша не стал сбегать и вызвал на место ГИБДД. А на КАД у съезда в Кронштадт занесло легковушку, которая вздумала податься в обгон по крайней правой полосе. В итоге машина влетела в отбойник, в нее чудом не врезался попутный автомобиль.

Врачи диагностировали тяжелые травмы у водителя автобуса, который попал под поезд на ж/д переезде на Волхонском шоссе. Мужчина проигнорировал правила ПДД и попытался проскочить мимо тепловоза. Не получилось.