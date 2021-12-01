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Общество1 декабря 2021 4:46

Новый снегопад и до -6 градусов обещают в Петербурге в среду, 1 декабря

На дорогах гололедица
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег продолжит идти и 1 декабря.

Снег продолжит идти и 1 декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег и еще раз снег. Третий день подряд синоптики обещают снегопад в городе. Однако интенсивность осадков спадает вместе с тем, как циклон «Бенедикт» покидает северо-западную часть России. Зато станет морознее.

- 1 декабря В Петербурге будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой снег. Ветер северо-западный и западный умеренный. Температура воздуха составит -4…-6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Опасность представляет и снежный накат. А неубранный снег будет затруднять движение в городе.

Но уже к вечеру снегопад прекратится и завтра осадков не будет. Но резко похолодает. В ночь на четверг температура упадет до -11 градусов, днем будет -6…-8.