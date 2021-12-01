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Общество1 декабря 2021 5:00

Прокуратура нашла нарушения при уборке снега в Петербурге

Коммунальщики Московского района не учли изменения погодных условий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прокуратура: снег убирали без учета ухудшения погоды.

Прокуратура: снег убирали без учета ухудшения погоды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская прокуратура нашла нарушения при уборке снега в городе. Отличились коммунальщики Московского района, которые невнимательно смотрели прогноз и не учли изменения погоды.

- Проверка показала, что расчистка от снега автомобильных дорог осуществляется ГУДП «Центр» без учета погодной обстановки, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чтобы активизировать коммунальные службы к более интенсивной работе, районный прокурор направил предостережение руководству дорожного предприятия.

В прокуратуре уже пообещали приглядывать за коммунальщиками весь зимний период, чтобы город не утопал в снегу, как было накануне.