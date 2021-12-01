Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 5:42

Потоп произошел на Коломяжском проспекте у метро «Пионерская»

Видео, как машины «плывут» через залитое водой пространство, опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Коломяжском проспекте произошел потоп. Фото: vk.com/spb_today

На Коломяжском проспекте произошел потоп. Фото: vk.com/spb_today

Неожиданное препятствие в виде «бассейна» с водой обнаружили утром 1 декабря автомобилисты в районе метро «Пионерская». Огромная лужа, покрывающая колеса полностью, образовалась на Коломяжском проспекте напротив ТЦ «Сити Молл».

- Такой вот потоп на «Пионерской». А теперь дело за морозом, и бесплатный каток для машин открыт, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вероятная причина скопления большого количества воды – коммунальная авария. Учитывая, что ночью температура падала до -6 градусов, снег так растаять не мог.

- Это слезы коммунальщиков, - шутят горожане.