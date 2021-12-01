Потоп произошел на Коломяжском проспекте у метро «Пионерская»

На Коломяжском проспекте произошел потоп. Фото: vk.com/spb_today

Неожиданное препятствие в виде «бассейна» с водой обнаружили утром 1 декабря автомобилисты в районе метро «Пионерская». Огромная лужа, покрывающая колеса полностью, образовалась на Коломяжском проспекте напротив ТЦ «Сити Молл».

- Такой вот потоп на «Пионерской». А теперь дело за морозом, и бесплатный каток для машин открыт, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вероятная причина скопления большого количества воды – коммунальная авария. Учитывая, что ночью температура падала до -6 градусов, снег так растаять не мог.

- Это слезы коммунальщиков, - шутят горожане.