Циклонический вихрь принесет похолодание в Петербург, а толщина снега достигнет 20 сантиметров

Снегопад станет менее интенсивным, но заметно похолодает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Петербурге продолжается. 1 декабря в городе продолжит идти снег, но уже не так интенсивно, как в прошедшие двое суток. Циклон «Бенедикт» покинул северо-западную часть России, но на смену ему пришел циклонический вихрь, который принесет резкое похолодание.

- Погоду в Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклонического вихря. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдет кратковременный снег, а температурный фон будет на 4-5 градусов ниже положенных по климату значений, - пишет в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе температура составит -4…-6, а в Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление пойдет вверх, но останется существенно ниже нормы и составит всего 743 мм ртутного столба.

Высота снежного покрытия достигнет 20 сантиметров, но уже к вечеру снегопад прекратится. А в ночь на четверг резко похолодает, термометры покажут до -11 градусов.