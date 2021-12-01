Пробки достигли восьми баллов утром 1 декабря в Петербурге

Снег вторые сутки приводит к пробкам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург опять встал в пробках. На второй день снегопада они не настолько сильные, как накануне, но восемь баллов по десятибалльной шкале Яндекс.Карты дают. Как и вчера, стоят в основном спальные районы, из которых горожане едут на работу в центр.

Затруднения есть на Октябрьской набережной, Народной улице, по направлению от Янино к мосту Александра Невского. Стоит внутренняя сторона КАД от Кудрово и до Вантового моста.

На севере замер Приморский проспект в сторону Ушаковской развязки. Есть пробки на Парашютной улице и на проспекте Энгельса.

Вторые сутки подряд из-за буксующих в снегу фур стоит Московское шоссе от Шушар в сторону Петербурга и наоборот. Замерли Ленсоветовская дорога от шоссе к Софийской улице и сама Софийская в сторону КАДа.