Запущено движение по всем съездам Шуваловской развязки ЗСД

Шуваловская развязка открыта в обе стороны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное события для автомобилистов Приморского района произошло в конце ноября 2021 года. На ЗСД полностью открылась развязка с Шуваловским проспектом. Движение по одному из съездов запустили еще в середине сентября, а теперь для машин доступны все варианты проезда.

- На транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом открыт съезд при движении с Севера (со стороны трассы Е-18 «Скандинавия), - сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.

Введение Шуваловской развязки в эксплуатацию поможет разгрузить траффик на севере города, в частности, снять нагрузку с Богатырского проспекта, куда с ЗСД съезжали двигавшиеся из пригорода автомобили.

А в перспективе, после «пробивки» Шуваловского проспекта до Приморского шоссе, у автомобилистов появится еще один удобный способ попасть на ЗСД или съехать с него.