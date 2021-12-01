Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто1 декабря 2021 6:55

Запущено движение по всем съездам Шуваловской развязки ЗСД

Открыт поворот при движении со стороны «Скандинавии»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шуваловская развязка открыта в обе стороны.

Шуваловская развязка открыта в обе стороны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданное события для автомобилистов Приморского района произошло в конце ноября 2021 года. На ЗСД полностью открылась развязка с Шуваловским проспектом. Движение по одному из съездов запустили еще в середине сентября, а теперь для машин доступны все варианты проезда.

- На транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом открыт съезд при движении с Севера (со стороны трассы Е-18 «Скандинавия), - сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Петербурга.

Введение Шуваловской развязки в эксплуатацию поможет разгрузить траффик на севере города, в частности, снять нагрузку с Богатырского проспекта, куда с ЗСД съезжали двигавшиеся из пригорода автомобили.

А в перспективе, после «пробивки» Шуваловского проспекта до Приморского шоссе, у автомобилистов появится еще один удобный способ попасть на ЗСД или съехать с него.