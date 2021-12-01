Сезон разводки мостов завершился в Петербурге

В Петербурге завершился сезон разводки мостов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге закончился сезон разводки мостов. Последний раз Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты развели в ночь на 1 декабря 2021 года. Но теперь они будут находиться в "спячке" до 10 апреля 2022 года.

- За сезон было проведено 2177 разводок мостов, из которых 62 - технологические. По Неве за это время прошло 2952 судов, - рассказали в "Мостотресте".

Больше всего мосты разводили в июле. Это связано с празднованием в городе Дня Военно-морского флота. Тогда для подготовки парада некоторые мосты разводились днем.

А вот чаще всего разводили Дворцовый и Благовещенский мосты. Дворцовый разводился 412, а Благовещенский – 415 раз. В тройке лидеров и Володарский мост. На его счету 390 разводки.