14 курсантов Росгвардии пострадали в ДТП с грузовиком под Петербургом

В ДТП с грузовиком под Петербургом пострадали 14 курсантов Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом произошла авария, в которой пострадали курсанты Росгвардии. ДТП случилось утром 30 ноября 2021 года в поселке Княжево в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщают "Невские новости".

- Автомобиль "Урал", в котором находились курсанты, ехал к месту учений. Но по неустановленной причине, водитель потерял управление, грузовик съехал с дороги и врезался в дерево, - пишет издание.

В итоге в аварии пострадали 14 человек. Сообщается, что семь человек отделались ушибами. У остальных медики, прибывшие на место, диагностировали переломы. У некоторых был сломан нос, также зафиксированы перелом нижней челюсти и переломы голени.

После того, как курсантам оказали медицинскую помощь, с отказом от госпитализации их отпустили в удовлетворительном состоянии. Причину аварии устанавливают.