Московское шоссе вторые сутки стоит в многочасовой пробке у Шушар

Московское шоссе вторые сутки стоит в пробке. Фото: vk.com/spb_today

Пробка, собравшаяся на Москвоском шоссе от Шушар до КАД, продолжает свое существование уже вторые сутки. Накануне сильный снегопад привел к нескольким ДТП и остановил фуры, скользившие на асфальте. В итоге люди простояли в заторе по пять-шесть часов. Утром 1 декабря ситуация ничем не лучше.

- Московское шоссе без движения. Все так же, как и вчера, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщают о двух авариях и фурах, которые не могут подняться в небольшую горку на заснеженном асфальте. А другие горожане указывают на недостаток уборочной техники на проблемном участке.

- Нас просто за идиотов держат! Одна машина с реагентами работает в сторону Шушар, Софийская улица - тоже одна машина - самосвал. И в целом по городу какая тысяча машин? Там ста нет. Что они покупали то? – возмущаются петербуржцы в комментариях.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, небольшой снег будет идти и в среду, но к ночи он закончится.