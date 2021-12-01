Завершен ремонт Пулковского шоссе, длившийся целый месяц

Ремонт Пулковского шоссе закончен. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря были сняты все ограничения на Пулковском шоссе. Накануне здесь окончательно завершили ремонт, который шел целый месяц. Все это время водителям приходилось терпеть соседство с дорожной техникой и пробиваться сквозь пробки.

- Четырехкилометровый участок Пулковского шоссе от Петербургского до Волхонского шоссе ремонтировали в течение месяца. Подрядчик заменил асфальт на проезжей части и на тротуарах, а также обновил бордюрный камень, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы шли в рамках адресной программы ремонта автодорог Петербурга, а средства на них выделил Резервный фонт правительства России. Всего было потрачено около 57 миллионов рублей.