В ноябре на 30% снизилось количество нарушений ПДД в Петербурге

В ноябре зафиксировано на 30% меньше нарушений ПДД, чем в октябре и сентябре в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года снизилось количество нарушений ПДД. Как рассказали 1 декабря 2021 года в комитете по информации и связи, за месяц было зафиксировано на 30 процентов меньше нарушений, чем в сентябре и октябре.

- За месяц в городе за месяц комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали около 750 тысяч нарушения правил дорожного движения. Водители становятся более внимательными и аккуратными при вождении, - отметили в комитете.

Большинство по прежнему нарушают скоростной режим. Из всех нарушений гонщиков более 90 процентов.

Отмечается, что с января по сентябрь в Северной столице произошло 3669 ДТП с пострадавшими, что на 5,3 процентов меньше, чем годом ранее. В авариях за этот же период погибли 145 человек, что тоже на 9,9 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего с начала года комплексы зафиксировали более 7,2 миллионов нарушений.