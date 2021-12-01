ЗакС Петербурга не стал разрешать очные слушания по градостроительным вопросам

Депутаты ЗакСа оставило общественные слушания по Генплану на удаленке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания продлили удаленный режим общественных слушаний по градостроительным вопросам в Петербурге до конца 2022 года. Против этого выступали несколько членов парламента, но их поправки приняты не были.

- Законопроект приняли во втором чтении. Депутат Вишневский настаивал на том, чтобы продолжить личные встречи, но с соблюдением ковидных ограничений, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Речь идет в том числе и об осуждении нового Генерального плана развития города, в котором есть сомнительные моменты. Такие, как перевод пляжных зон в зону отдыха, спорта, досуга, развлечений, туризма, гостиниц, пансионатов и дачного фонда. Фактически это означает снятие запрета на строительство, например апарт-отелей, на пляжах.

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