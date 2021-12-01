Петербургский ГУП «ТЭК» отдадут в частные руки

ГУП «ТЭК» снабжает теплом не только 16 000 жилых домов, но ряд государственных учреждений. Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании Законодательного собрания 1 декабря проголосовали в первом чтении за внесение государственного предприятия «ТЭК» в список объектов приватизации на 2021 год. Это значит, что компанию предадут в частные руки, после чего «ТЭК» получит статус акционерного общества. Законопроект поддержали 31 против 13, воздержались 6.

- Для граждан это не обернется дополнительными затратами. Не повысится и нагрузка для бюджета города, - заверил представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко. - Несмотря на приватизацию, компания останется под контролем города. Мы не бросим предприятие на произвол судьбы. Это не та история, когда город избавляется от непрофильных активов.

Сейчас ГУП «ТЭК» снабжает теплом не только 16 000 жилых домов, но и ряд государственных учреждений, включая социальные объекты и комитеты Смольного. Всего предприятие заключило более 1700 контрактов с потребителями.

По мнению большинства депутатов, приватизация компании положительно скажется на работе предприятия и «сделает ее свободной», позволит более оперативно проводить работы. Руководство ГУП «ТЭК» также поддержало законопроект. Однако часть народных избранников настроены скептически.

- Это крупный монополист, это половина рынка, он сам генерирует и поставляет тепло в наши дома. Дебиторская задолженность предприятия составляет 15 млрд рублей. Возвратна ли она? Можно ли приватизировать убыточное предприятие? - отметила депутат Ирина Иванова.

Передача компании в частные руки ориентировочно произойдет в середине 2022 года. По мнению депутата Александра Рассудова, большая часть акций может отойти одной из дочерней компаний «Газпрома».

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу по приватизации ГУП ТЭК. Причиной послужили разногласия между народными избранниками. Такую инициативу выдвинул спикер Александр Бельский.

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