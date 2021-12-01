Петербург поднялся на второе место по заражениям коронавирусом в стране

Еще более 2,4 тысяч человек в Петербурге заболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург снова подъем заражаемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 1 декабря 2021 года Северная столица опять оказалась на втором месте по уровню распространения инфекции в стране, уступая первое место лишь Москве.

- За минувшие сутки в Петербурге инфекция была выявлена еще у 2419 человек. Также выздоровели 2769 пациентов. Жертвами коронавируса стали 59 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 789 691 горожан, из них 728 738 выздоровели. Умерли за этот период 26 263 человека.

Последние данные по ковид в Петербурге / Фото: Яндекс

Напомним, что с 1 декабря в городе должны были начать действовать QR-коды для посещения кафе, баров и ресторанов, а также розничных магазинов. Однако власти перенесли введение системы на 27 декабря.