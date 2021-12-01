Трехлетняя девочка из Петербурга прыснула себе в лицо из перцового баллончика

В каком сейчас состоянии малышка пока неизвестно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 29 ноября в Детскую городскую больницу доставили трехлетнюю девочку. У малышки диагностировали химический ожог и воспаление слизистой оболочки обоих глаз.

- Ребенок случайно прыснул себе в лицо из перцового баллончика, сообщил источник "КП-Петербург".

Где малышка взяла баллончик, и в каком состоянии она сейчас находится - пока неизвестно. Но девочке повезло, ведь в придачу к химическому ожогу глаз она могла получить и ожог носоглотки, а в крайнем случае попасть и в реанимацию