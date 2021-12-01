Пожар произошел в школе в центре Петербурга

В школе в центре Петербурга произошло возгорание / Фото: Администрация Центрального района

В школе в центре Санкт-Петербурга произошел пожар. Утром 1 декабря 2021 года в учебном заведении №185 на Шпалерной улице сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова. Об этом рассказали в районной администрации.

- Всех учеников и персонал школы эвакуировали из здания и разместили в помещениях ДДТ "Преображенский", - рассказали в администрации Центрального района.

Среди детей и взрослых пострадавших нет. Сейчас учеников уже отпустили домой.

Оказалось, что в здании школы сгорели два погонных метра силового кабеля. Серьезных повреждений не было. На данный момент на месте работают специалисты и устанавливают причину возгорания.