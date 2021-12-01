Рекордное количество снега утилизировали в Петербурге за сутки

Более 28 тысяч кубов снега вывезли с улиц Петербурга за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге всего за сутки "Водоканал" принял и утилизировал рекордное количество снега для ноября за всю историю снежных пунктов. Об этом в компании рассказали 1 декабря 2021 года. За день на пункты поступило более 32 тысяч кубометров снега.

- Всего с начала сезона на городских снежных пунктах было утилизировано почти 42 тысячи кубов снега. Первый грузовик со снегом прибыл 24 ноября, - рассказали в компании.

По данным комитета по благоустройству, после мощного снегопада, который прошел в городе 29 и 30 ноября, с улиц Петербурга было вывезено более 28 тысяч кубометров снега. Всего с начала периода - более 39,4 тысяч кубометров.

Всего за два дня высота снега в Северной столице превысила 20 сантиметров. В общей сложности за два дня на дороги города высыпало порядка 1,2 миллионов кубометров снега.

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