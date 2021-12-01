Петербуржцы смогут оплатить долги за воду без начисления пени

Жители Петербурга смогут оплатить долги за воду без начисления пени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга смогут оплатить долги за водоснабжение без начисления пени. Такая акция будет действовать на протяжении всего декабря 2021 года. Об этом сообщили в "Водоканале".

- Акция "В Новый год без долго" продлится с 1 по 31 декабря 2021 года. Компания готова снизить затраты горожан и не начислять пени за просрочки платежей в 2021 году и за более ранний период, - рассказали в "Водоканале".

Важно, что долг должен быть полностью погашен до 31 декабря. Такие условия распространяются только на частных потребителей, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции. На данный момент горожане не выплатили компании более 300 миллионов рублей.

В прошлом году, когда проводилась аналогичная акция, жители Северной столицы погасили долгов на 19 миллионов рублей.