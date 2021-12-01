В Центре управления регионом знают, что беспокоит жителей Ленобласти прямо сейчас

Коронавирус - главный вопрос, который беспокоит жителей Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Год назад в России появились Центры управления регионами – ЦУРы. Они помогают в решении насущных проблем населения от открытого люка до нехватки врачей. В Ленинградской области за двенадцать месяцев ЦУР помог найти ответы более чем на 110 тысяч вопросов.

- В месяц жители Ленобласти задают около девяти тысяч различных вопросов. В том числе в официальном сообществе ЦУР «ВКонтакте». Людей беспокоят разбитые дороги, мусор, свалки, вакцинация, COVID-ограничения и так далее. Например, ЦУР реализует проект по проверке школьных столовых «Ленинградский ревизорро», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Но все же главной темой этого года стал коронавирус: вакцинация, ограничения, лечение. По словам главы Комитета общественных коммуникаций Ленобалсти, руководителя ЦУР Екатерины Путронен, было проведено несколько прямых эфиров с ведущими экспертами. При участии ЦУРов в мобильном приложении появились адреса пунктов вакцинации, а на портале стопкопонавирус.рф - актуальная информация об ограничениях.

Но есть и традиционные сезонные темы: отопление, уборка дорог от снега и так далее. Все это можно решить через ЦУР.

- Теперь не нужно ломать голову, куда писать. Достаточно отправить заявку в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или написать о проблеме через социальные сети. Это работает, — подчеркнула глава ЦУР Ленобалсти.