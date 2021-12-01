«Снегоуборочная техника стоит в пробке вместе с нами»: В Шушарах из-за сугробов водители добираются до дома пять часов

Пассажиры общественного транспорта выходят из автобусов и идут пешком. Фото: vk.com/spb_today

На Московском шоссе в Петербурге водители вторые сутки стоят в глухой пробке в сторону Шушар. Тяжелая ситуация возникла с вечера 30 декабря на участке от Колпинского шоссе до КАД. Сложностей добавил снегопад, из-за него проехать не могли большегрузы и легковые автомобили. Жители Шушар на шесть часов оказались в багровом плену, именно таким цветом подсвечен затор на онлайн картах.

- Бензин кончается, а мы не двигаемся. Глушил машину каждые десять минут. На утро ехали не пять часов на работу, а три, - поделился читатель «КП».

- Мы вчера заехали на этот участок дороги в 17:00. С Ленсоветовского в Шушары приехали только в 00:10. В машине со мной была семилетняя дочка, голодная и уставшая после тренировки. Хорошо хоть нам бензина хватило, - рассказывает жительница Шушар Наталия Захарова. – Кстати, снегоуборочная техника стояла в пробке вместе с нами.

Страдают не только автомобилисты. Пассажиры общественного транспорта выходят из автобусов и идут пешком по трассе, лавируя между рядами. Обочина завалена сугробами. К слову, вечером 30 ноября Петербург сковали 10 бальные пробки, дороги освободились к 21:00. Также жители жаловались на нечищеные тротуары и улицы, а также отсутствие снегоуборочной техники.