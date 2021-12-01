Школьник из Петербурга попал в больницу с сотрясением мозга после тренировки по тхэквондо

После полученной травмы ребенка оставили в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 29 ноября в Детскую городскую больницу №5 поступил 9-летний мальчик с сотрясением головного мозга. До этого ребенок находился на обычной школьной тренировке по тхэквондо.

- Ребенок сообщил, что после тренировки кто-то толкнул его в спину. От толчка мальчик не удержался на ногах и упал, ударившись лбом головой о скамейку поблизости, - сообщил источник "КП-Петербург".

Помимо сотрясения врачи диагностировали у ребенка ушиб головы, поэтому на некоторое время его оставили в больнице под наблюдением врачей. Будет ли по данному факту заведено уголовное дело - пока неизвестно.