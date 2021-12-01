Станция метро "Политехническая" в Петербурге закрылась на вход 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на вход закрылась станция метро "Политехническая". Об этом 1 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- В 13:28 закрыта на вход станция "Политехническая" для замены неисправного осветительного оборудования в зоне турникетов, - пояснили в пресс-службе подземки.

Однако перерыв был недолгим. Уже спустя 12 минут вестибюль был снова открыт и продолжил работу в обычном режиме.

Напомним, что уже 10 декабря для пассажиров снова откроется станция метро "Маяковская". Она долгое время была закрыта в связи с капитальным ремонтом. За это время в вестибюле была сделана новая облицовка пола, стен и колонн. Также установлены новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения.