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Политика1 декабря 2021 10:55

Светлана Агапитова избрана новым уполномоченным по правам человека в Петербурге

За нее проголосовали 39 депутатов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
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Светлана Агапитова избрана новым уполномоченным по правам человека в Петербурге

Светлана Агапитова избрана новым уполномоченным по правам человека в Петербурге

Фото: Архив "КП"

В Санкт-Петербурге Светлана Агапитова стала новым уполномоченной по правам человека в городе. В среду, 1 декабря 2021 года, на заседании Законодательного собрания за ее кандидатуру проголосовали 39 депутатов.

- За должность также боролись Александр Бойченко, Сергей Иванов, Сергей Лаптев, Павел Любимов, Надежда Тихонова, Ольга Ходунова, Илья Черменев, Ольга Штанникова, - сообщили ранее в парламенте.

Светлана Агапитова родилась в Ленинграде в 1964 году. С 23 декабря 2009 года являлась уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в 2015 году была повторно избрана на эту должность и покинула пост лишь в феврале 2020 года. На ее место пришла Анна Митянина.

За время работы Агапитовой с детьми было принято много инициатив. Так, увеличены социальные стоимости путевок в оздоровительные лагеря до 21 тысячи рублей, а также усыновители стали получать компенсацию в 100 тысяч рублей.