Станцию метро «Маяковская» откроют после ремонта 10 декабря

Строители завершают капремонт "Маяковской". Фото: Артем КИЛЬКИН

Станцию метро «Маяковская» откроют после капитального ремонта уже 10 декабря. 11 месяцев верхний вестибюль был закрыт для пассажиров, а строители меняли старые коммуникации и механизмы. Теперь работы вышли на финишную прямую.

- Подрядчиком завершены все строительно-монтажные работы. В частности, сделана гидроизоляция наклонного хода, выполнен капитальный ремонт трех эскалаторов с полной заменой балюстрады, - отметил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков, побывавший на станции.

Капитально отремонтированы служебные помещения, установлена новая система безопасности. Пол, стены и колонны вестибюля получили новую облицовку. На входе сделаны двери для людей в инвалидных колясках, а также тактильная навигация для незрячих.

Строителям осталось провести финальную пусконаладку и сделать генеральную уборку. После этого «Маяковскую» можно открывать.