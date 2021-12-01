Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге за сутки

360 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. За минувшие сутки в городе снова выросло количество ежедневных госпитализаций. Об этом говорится в отчете Смольного на 1 декабря 2021 года.

- За минувший день в больницы города с коронавирусом и пневмониями поступили 360 человек. Днем ранее было всего 249 госпитализаций, - сообщили в городской администрации.

Также из больниц выписаны 399 пациентов. На данный момент больных принимают в 18 городских стационарах, в них развернуто 7,9 тысяч коек, из которых занято 5,9 тысяч мест.

В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 574 человек, еще 286 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" пока что находятся 120 пациентов, еще 382 человека содержатся в пансионате "Заря".