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Здоровье1 декабря 2021 11:49

Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге за сутки

В больницах оказались еще 360 человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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360 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге за сутки

360 человек госпитализированы с коронавирусом в Петербурге за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. За минувшие сутки в городе снова выросло количество ежедневных госпитализаций. Об этом говорится в отчете Смольного на 1 декабря 2021 года.

- За минувший день в больницы города с коронавирусом и пневмониями поступили 360 человек. Днем ранее было всего 249 госпитализаций, - сообщили в городской администрации.

Также из больниц выписаны 399 пациентов. На данный момент больных принимают в 18 городских стационарах, в них развернуто 7,9 тысяч коек, из которых занято 5,9 тысяч мест.

В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 574 человек, еще 286 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" пока что находятся 120 пациентов, еще 382 человека содержатся в пансионате "Заря".