В Смольном объяснили причину многочасовой пробки на Московском шоссе у Шушар

Фуры, которые не могут попасть к логистическому центру, собрали пробку на Московском шоссе. Фото: Яндекс.Карты

В Комитете по благоустройству Петербурга объяснили причину возникновения многочасовой пробки на Московском шоссе, в которой второй день подряд стоят жители Шушар и соседних районов.

- Там есть дорога, которая не находится в ведении комитета, а принадлежит частной организации, где логистический центр. Туда не могли заехать фуры и затор произошел по этой причине. Снегопад все же был аномальный. Сейчас этот вопрос решают в районной администрации, у них уже было экстренное совещание, они на связи с представителями организации, - рассказали «КП-Петербург» в Комблаге.

Речь идет о складском комплексе на Московском шоссе, расположенном между Паровозной дорогой и Курьерским проездом. Из-за большого потока фур и проблемами с въездом-выездом, некоторые жители дальних Шушар, в том числе микрорайона Славянка и поселка Ленсоветовский добирались накануне домой по пять-шесть часов. Многие отчаивались и шли пешком.

Сегодня ситуация не лучше, на выезд из города Московское шоссе плотно забито до Курьерского проезда, а на въезд в Петербург трасса стоит от развязки с платной трассой М-11 и до поворота на злосчастный складской комплекс.