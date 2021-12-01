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Общество1 декабря 2021 12:05

Медикам Петербурга вручили знаки отличия "За доблесть в спасении"

Награды получили 79 медицинских работников, лечащих коронавирусных больных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургским медикам вручены знаки отличия «За доблесть в спасении»

Петербургским медикам вручены знаки отличия «За доблесть в спасении»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 1 декабря 2021 года состоялась церемония награждения медиков знаками отличия "За доблесть в спасении". Впервые эта награда вручалась по инициативе губернатора Александра Беглова в 2020 год. Ее получают медработники, которые проявляли мужество, спасая жизнь и здоровье пациентов.

- Подвиг врачей, фельдшеров медсестер, санитаров, водителей скорой помощи в период эпидемии войдет в историю. Сегодня вы продолжаете трудиться на самом трудном участке. Работаете в красной зоне. Решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно вам, - подчеркнул градоначальник.

В этот раз награды получили 79 работников городских больниц, которые лечат больных коронавирусом.

Губернатор рассказал, что из-за пандемии 10 тысяч врачей и медсестер прошли быструю переподготовку для того, чтобы стать инфекционистами.