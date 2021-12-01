Медикам Петербурга вручили знаки отличия "За доблесть в спасении"

Петербургским медикам вручены знаки отличия «За доблесть в спасении» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 1 декабря 2021 года состоялась церемония награждения медиков знаками отличия "За доблесть в спасении". Впервые эта награда вручалась по инициативе губернатора Александра Беглова в 2020 год. Ее получают медработники, которые проявляли мужество, спасая жизнь и здоровье пациентов.

- Подвиг врачей, фельдшеров медсестер, санитаров, водителей скорой помощи в период эпидемии войдет в историю. Сегодня вы продолжаете трудиться на самом трудном участке. Работаете в красной зоне. Решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно вам, - подчеркнул градоначальник.

В этот раз награды получили 79 работников городских больниц, которые лечат больных коронавирусом.

Губернатор рассказал, что из-за пандемии 10 тысяч врачей и медсестер прошли быструю переподготовку для того, чтобы стать инфекционистами.